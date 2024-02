Roma | tre punti preziosi contro il Torino | la cura De Rossi fa bene

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tripudio Dybala. Labatte il3-2 nel match delle ore 18.30 del lunedì della 26esima giornata di campionato di Serie A, trascinata da una tripletta dell'attaccante argentino. Trefondamentali per i giallo, che continuano la loro rincorsa a un piazzamento Champions, portandosi a 44in classifica. Il, invece, subisce la seconda sconfitta in pochi giorniunana. La squadra di Juric gioca un buon primo tempo e si mostra reattiva e compatta, ma la serata di grazia del numero 21 allontana il sogno europeo dei granata. Deritrova Smalling titolare dal 1', passa alla difesa a tre, lascia fuori Lukaku e lancia Azmoun in attacco. Juric si affida alla coppia Sanabria-Lukaku e lancia titolare ...

Roma - Kristensen: "Ci siamo trovati bene con la difesa a tre, De Rossi ha portato personalità": Rasmus Kristensen, difensore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la vittoria contro il Torino: "Difesa a tre Ci siamo trovati bene perché è un sistema che conosciamo.napolimagazine

Roma-Torino, Dybala: "Come se fossi qui da sempre, pallone della tripletta per mia mamma": Una partita perfetta. Uno, due e tre. Tutta Joya. La prima tripletta in giallorosso, all'argentino mancava dal 2018, quando ancora vestiva la maglia bianconera della Juve: "È vero, mi mancava tanto, ...sport.sky

Dybala: «Felicissimo per la tripletta e per i tre punti. Il mio futuro Sono qua per vincere»: Ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta dalla Roma con il Torino, ha parlato Dybala protagonista assoluto della gara rilasciando queste parole PORTARSI A CASA IL PALLONE – Tanto , era un ...lazionews24