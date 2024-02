Roma-Torino | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di lunedì 26 febbraio 2024)è una partita valida per la ventiseiesima giornata diA e si gioca lunedì alle 18:30:, diretta tv,. La scelta di esonerare José Mourinho ed affidare la panchina dellaa Daniele De Rossi, storica bandiera del club giallorosso ma con alle spalle un’esperienza di pochi mesi da allenatore (peraltro inB), da molti veniva visto come un salto nel vuoto. L’ex “capitan futuro” però sta facendo ricredere tutti. Da quando ha preso il posto del tecnico portoghese la suasi è arresa solo alla schiacciasassi Inter, vincendo le restanti quattro gare di campionato (Verona, Salernitana, Cagliari e Frosinone). Svilar – IlVeggente.it (Lapresse)In Europa League ...

Disavventura per un collaboratore di Juric: stava spiando la Roma di De Rossi: Inevitabile l’allontanamento. Lo scrive Tuttosport. Il tecnico dei giallorossi presenta in conferenza stampa la sfida di sabato sera Roma Torino Daniele De Rossi in conferenza stampa presenta Roma ...calcionews24

Roma-Torino: dove vedere la partita in TV e streaming: Ecco dove vedere Roma-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 26 febbraio alle ore 18.30 ...toro

Pagina 0 | Roma-Torino ore 18:30: dove vederla in tv, streaming e formazioni: Scopri tutto sulla partita: info, orario e canali per seguire la sfida valida per la 26esima giornata di Serie A. Le possibili scelte di De Rossi e Juric ...corrieredellosport