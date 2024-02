Roma-Torino lunedì 26 febbraio 2024 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il primo Monday Night che chiude la 26° giornata è quello tra, due squadre che per motivi diversi hanno faticato durante la settimana. I giallorossi vengono dai supplementari giocati in Europa League contro il Feyenoord, sfida poi risolta ai rigori grazie alle due parate di Svilar per un successo ai tiri dal InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il programma e i telecronisti su Dazn di Roma-Torino , match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Giovedì scorso in campo, i giallorossi ... (sportface)

Lazio, Luis Alberto a caccia del gol: al Franchi ha sempre fatto magie: La Lazio è tornata a vincere contro il Toro, dopo la sconfitta all'Olimpico contro il Bologna. Uno dei fattori determinati nella vittoria di Torino è stato il terzetto di centrocampo composto da ...lalaziosiamonoi

Roma-Torino, le formazioni dei quotidiani: out uno tra Dybala e Lukaku, torna Bove: De Rossi costretto al turn over dopo i 120 minuti col Feyenoord. In difesa ci sarà Ndicka, spazio anche per Angelino ...forzaroma.info

Repubblica Torino - In 40 mila pronti a fischiare Allegri poi Rugani salva l’indecifrabile Juve: Su Repubblica Torino - In 40 mila pronti a fischiare Allegri poi Rugani salva l’indecifrabile Juve. Il tecnico scaglia di nuovo il cappotto, la sua squadra si affida ...tuttojuve