Roma-Torino LIVE | formazioni ufficiali | out Lukaku | De Rossi torna alla difesa a 3 con Smalling Ok Zapata

A volte, ri torna no. Chris Smalling di nuovo titolare nella Roma. La scelta di Daniele De Rossi è per il posticipo della 26a giornata... (calciomercato)

Serie A, le formazioni ufficiali di Roma-Torino: giallorossi con Azmoun-Dybala: Sono ufficiali le formazioni di Roma e Torino, che si affronteranno tra poco nel posticipo della 26esima giornata di Serie A. De Rossi conferma Svilar tra i pali e passa al 3-5-2, Kristensen e ...tuttojuve

Roma-Torino in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A: La cronaca in diretta di Roma-Torino, in programma oggi alle ore 18:30, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...fanpage

Vivere a Parella: un quartiere di Torino tranquillo e ben collegato: Ecco, allora, com’è vivere al quartiere Parella di Torino. Parella è a metà strada fra i quartieri ... moltissimi fan si sono chiesti almeno una volta dove abita Sabrina Ferilli. Originaria di Roma, ...idealista