Roma Torino LIVE | CRONACA | DIRETTA match Serie A

(Di lunedì 26 febbraio 2024)valevole per la 26esima giornata del campionato diA TIM 2023/2024:La, sintesi edella partita, valevole per la 26esima giornata del campionato diA TIM 2023/2024.

LIVE - Roma-Torino, la formazione ufficiale: Smalling dal 1' nella difesa a tre: La Roma scende in campo nella ventiseiesima giornata di campionato: alle 18.30, allo Stadio Olimpico, i giallorossi affrontano il Torino decimo in classifica. De Rossi opta per il 3-5-2, con Mancini, ...ilromanista.eu

LIVE Roma-Torino 0-0 (1') - Comincia la sfida: Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, N’Dicka; Kristensen, Paredes, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Azmoun. A disposizione: Rui Patricio, Boer ...torinogranata

Roma-Torino 0-0: inizia il match dell'Olimpico, De Rossi sceglie la difesa a 3. Juric con Zapata e Sanabria: Nella sala Var di Lissone c'è Paterna, mentre a coadiuvarlo come Avar Di Bello. La 26ª giornata di Serie A passa per lo Stadio Olimpico, dove oggi va in scena Roma-Torino. I giallorossi arrivano dalla ...ilmessaggero