Roma Torino LIVE 0-1 | Dybala spiazza Milinkovic-Savic

(Di lunedì 26 febbraio 2024), match valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024.(3-5-2): Svilar; Mancini, Smalling, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Angelino;, Azmoun. Allenatore: Daniele De Rossi(3-4-1-2):; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Gineitis, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Ivan Juric.

Roma Torino , match valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE ... (calcionews24)

Tegola per il Torino di Ivan Juric. Nel corso dei primi minuti del match contro la Roma, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A ... (sportface)

Live Roma-Torino: squadre in campo per il riscaldamento: la Roma ospita all’Olimpico il Torino di Juric, obiettivo di giornata mantenere il passo delle dirette concorrenti. Leggero turnover per De Rossi, che contro i granata fa riposare un paio di titolari ...romadailynews

Roma-Torino 0-0 LIVE: palo di…": Alle 18.30 all'Olimpico scendono in campo le due compagini per il primo posticipo del lunedì della 26a di Serie Alle 18.30 all'Olimpico scendono… Leggi ...informazione

Roma-Torino, MOVIOLA LIVE: Sazonov su Azmoun, rigore ok: Roma e Torino si affrontano allo Stadio Olimpico in uno dei due posticipi della 26esima giornata di Serie A: calcio d`inizio alle 18.30, arbitra Juan Luca Sacchi.calciomercato