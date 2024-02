Roma Torino LIVE 0-0 | Lovato ko | al suo posto Sazonov

(Di lunedì 26 febbraio 2024), match valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024.(3-5-2): Svilar; Mancini, Smalling, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Azmoun. Allenatore: Daniele De Rossi(3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji,, Masina; Bellanova, Gineitis, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Ivan Juric.

