Roma-Torino | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

Roma-Torino è il match valido per la 26a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di De Rossi e quella di Juric si giocherà oggi , lunedì 26 febbraio alle ... (fanpage)

Il programma e i telecronisti su Dazn di Roma-Torino , match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Giovedì scorso in campo, i giallorossi ... (sportface)

Esame turn over per Daniele De Rossi nel giorno di Roma-Torino, posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Il primo, in realtà, l’aveva già superato a ... (sportface)