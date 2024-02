Roma-Torino | infortunio per Lovato | al suo posto Sazonov

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tegola per ildi Ivan Juric. Nel corso dei primi minuti del match contro la, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, il difensore granata Matteosi è accasciato a terra dopo neanche quindici minuti di gioco chiedendo il cambio per un problema muscolare. Al suoJuric ha buttato nella mischia, chiamato ad una prova importante dopo le incertezze avute nel match pareggiato per 0-0 contro la Salernitana. Nelle prossime ore verranno fatti tutti gli esami strumentali del caso per capire l’entità esatta dell’diche rischia di stare fermo per diverse partite. SportFace.