Roma-Torino 3-2 | tripletta Dybala

(Di lunedì 26 febbraio 2024)26 febbraio 2024 - Sei anni dopo l'ultima volta,torna a segnare unain Serie A e regala allai tre punti. Nel primo posticipo del lunedì sera del campionato i capitolini superano iltrascinati dalla propria joya, superando per 3-2 un Toro coraggioso, ma non abbastanza bravo da poter tenere il passo con il talento argentino, con le reti siglate da Zapata e dall'autorete di Huijsen. I tre punti rimettono laa -4 dal quarto posto occupato dal Bologna, ilinvece fallisce l'occasione di inserirsi nella lotta europea, subendo la seconda sconfitta consecutiva contro unana, dopo il ko di giovedì contro la Lazio. Primo tempo De Rossi cambia le carte in tavola e ripropone il 3-5-2 tanto caro a Mourinho, ...