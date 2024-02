Roma-Torino 3-2 | tripletta di Dybala e giallorossi salgono

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L'argentino dà spettacolo, lacontinua a inseguire il quarto posto Labatte ilper 3-2 oggi nel match in calendario per la 26esima giornata della Serie A 2023-2024. Ladiregala il successo ai: con la quinta vittoria in sei giornate nella gestione di De Rossi, i capitolini

(Adnkronos) – La Roma batte il Torino per 3-2 oggi nel match in calendario per la 26esima giornata della Serie A 2023-2024. La tripletta di Dybala regala il ... (periodicodaily)

Roma batte Torino 3-2 (1-1) in uno posticipo della 26/a giornata del campionato di Serie A. A segno per i giallorossi Dybala (42' su rigore, 57' e 69') con una ... (quotidiano)

Calcio:Roma-Torino,striscione della Sud contro Orecchio,'spione': "Orecchio spione". E' lo striscione comparso in Curva Sud durante la gara tra Roma e Torino dopo la vicenda che ha coinvolto Michele Orecchio, collaboratore di Juric, spedito a Roma per sbirciare la ...ansa

Brilla Dybala: in 8 stagioni coinvolto in 15 marcature. Prima tripletta in giallorosso: Durante la partita tra Roma e Torino, valida per la 26ª giornata di campionato, Paulo Dybala si è confermato protagonista, portando la vittoria ai compagni con i suoi tre gol. Secondo quanto riportato ...ilromanista.eu

DIRETTA Serie A, Roma-Torino: le formazioni UFFICIALI! LIVE: (Adnkronos) – La Roma batte il Torino per 3-2 oggi nel match in calendario per la 26esima giornata della Serie A 2023-2024. La tripletta di Dybala regala il successo ai giallorossi… Leggi ...informazione