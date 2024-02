Roma | schiaffi alla figlia 12enne perché inviava foto osé a un ragazzo I giudici | “Non è reato se serve ad educare”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Schiaffeggiare la“a fin di bene” non èe non ha rilevanza penale soprattutto se manca la denuncia di parte per lesioni. È questa in sintesi la motivazione che ha portato all’assoluzione di una donna finita sul banco degli imputati per aver dato qualche sberla. La vicenda, riferita dal Corriere della Sera, risale a otto anni fa. A scatenare il gesto violento della mamma sono state alcuneosé che la giovane avrebbe postato sui social e inviate a unpiù grande di lei. Ihanno valutato che la madre avesse agito con la convinzione di volere correggere la condotta della. La ragazza, ascoltata durante il processo, divenuta nel frattempo maggiorenne, aveva ...

