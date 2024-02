Roma | pini a Corso Trieste | prove di trazione per vedere se sono sicuri

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il servizio giardini diCapitale è intervenuto durante il weekend per la messa in sicurezza deiin, considerando i disagi riscontrati lo sanno nel territoriono con diverse alberature. Il servizio giardini diCapitale ha effettuato la messa in sicurezza deinell’ultimo weekend di febbraio – corrieredellacittà.com Proseguono gli interventi del Comune diper le potature e la gestione dei. Numerose le segnalazioni dei residenti nei mesi scorsi, con rischio crolli delle alberature su auto, tratti di strada e persone, al Centro come in periferia. Nelle ultime ore il personale del Servizio Giardini di ...