Roma | il dispositivo russo in grado di copiare le frequenze di auto e serrande | arrestato ricettatore | era appena rientrato da una “trasferta” | FOTO

(Di lunedì 26 febbraio 2024), scoperta la casa di un. Oro, borse griffate, grimaldelli e altri attrezzi – anche iper tecnologici – atti allo scasso. In manette un 36enne: erada una “di lavoro” nel sud Italia. Gli oggetti rinvenuti e sequestrati adalla Polizia – (ilcorrieredellacitta.com) Su di lui già da qualche tempo erano finiti puntati gli occhi degli investigatori della Polizia di Stato. Georgiano, 36 anni, era sospettato di gestire un vasto via vai di merce con tutta probabilità di provenienza furtiva. Stavolta però l’uomo è stato colto sul fatto: sì perché nel corso di un controllo nella suasono stati rinvenuti diversi gioielli il cui furto era stato denunciato qualche ora prima ad Isernia. Unadi lavoro ...

Giappone, NEC-Fujitsu-Hitachi unite per computer quantistico: Roma, 26 feb. (askanews) – L’industria e il mondo accademico in Giappone costituiranno una società nell’anno fiscale 2024 (che termina a marzo 2025) per commercializzare un computer quantistico ad alt ...askanews

Autoritratto della Generazione Z: Non più adolescenti, non ancora adulti, intenti a “snodare” la propria vita con l’età. L’incertezza e la consapevolezza, lo studio, il momento delle scelte. Il futuro che incombe e i social che non s ...ilfoglio

Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI DSG del 2021 usata a Roma: Annuncio vendita Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI DSG usata del 2021 a Roma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...automoto