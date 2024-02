Roma | il chirurgo le lascia una garza in gola durante l’intervento | bimba rischia di morire

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Una bambina di quattro anni hato di soffocare a causa di unain. Che era stata dimenticata dalche l’ha operata per le adeonidi. Si trattava, racconta Repubblica, di un ritaglio di tessuto della lunghezza di tre centimetri: alla fine lal’ha vomitato. Ma la procura ha aperto un fascicolo d’indagine per lesioni e presto verranno sentiti il medico e l’infermiere del policlinico Umberto I di. Il tutto è accaduto il 25 settembre 2023. La bambina viene sottoposta all’asportazione delle adenoidi: l’adeonidectomia. Lei alla fine dell’operazione spiega di non respirare bene. Ma i medici la dimettono. Il 3 ottobre arriva la crisi respiratoria e poi il vomito, che la salva dal soffocamento. Adesso c’è l’inchiesta della procura di ...