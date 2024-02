Roma | i ladri di cani con un furgone bianco che hanno tentato di rapire un dogo argentino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Iditornano ad agire a. Dopo i precedenti dei mesi scorsi, i due segnalati alla guida di undi portare via alla sua padrona unnel parco della Cellulosa, a Casalotti. La storia la racconta oggi Il Messaggero, mentre la paura corre sui gruppi Facebook di quartiere: «Tra le 15,30 e le 16 due uominidila mia cagnolona». Soltanto l’intervento di un altro giovane ha salvato tutto. La proprietaria del cane stava entrando al parco con l’animale al guinzaglio. Alla vista dei due ha urlato. Un ragazzo ha messo in fuga i due aggressori. Che sono scappati su un...

furto in una scuola nel territorio di Roma Sud: in settimana svaligiato l’asilo nido “La Pimpa” di Mezzocammino . Carabinieri sventano tentata occupazione di ... (ilcorrieredellacitta)

L'ex hostess di Alitalia ha denunciato l'episodio su TikTok: "Sono andata in un bar normale, è uno scandalo" (ilgiornale)

Minacciano e sequestrano in casa una 48enne: la fuga con Rolex e gioielli, caccia a 3 ladri: Hanno fatto irruzione poco prima delle 21 in un'abitazione del Pigneto, hanno minacciato una 48enne con un cacciavite e l'hanno derubata ...fanpage

ladri di cani a Roma, nuovo blitz al parco della Cellulosa: caccia al furgone bianco: Cresce la paura nei parchi di Roma dove, da diverse settimane, sono tornati in azione i “ladri di cani”, i due malviventi che si aggirano con un furgone bianco, malandato e senza ...ilmessaggero

Sei euro per un tè a Roma, Daniela Martani sbotta: "Siete dei ladri": Una determinazione che è emersa anche nella segnalazione di recente fatta su TikTok per lamentarsi del costo eccessivo di un tè da lei acquistato in un bar del quartiere Prati a Roma. La showgirl, che ...ilgiornale