Roma; Dybala ' non conosco il futuro | mi godo il momento'

(Di lunedì 26 febbraio 2024) "Io quando sono arrivato aho detto che mi sembrava di aver vissuto un'altra vita qui. Quello che succederà innon lo so, ma mi sto godendo ogniqui". Lo ha detto Paulo, centravanti della, a Dazn dopo la vittoria con il Torino. Sulla tripletta ha aggiunto: "Era da un po' che lo volevo questo pallone, ci avevo provato con il Cagliari ma il mister mi ha levato prima. Oggi non l'ho cercati tanto i tre gol ma sono arrivati lo stesso". Sull'abbraccio a De Rossi ha invece spiegato: "Era undifficile, il Torino ti mette in difficoltà. La partita poteva finire in qualsiasi modo. Ho rincorso la panchina e il primo che c'era era lui". Infine sugli obiettivi dellain Europa League: "Io voglio sempre vincere qualche trofeo, ovunque sia. ...