Roma | De Rossi | “Queste partite sono da ‘uccidere' ”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) “Mi è piaciuta la ventina di minuti di gestione, ci ha fatto respirare un pochino. Sapevo che loro non avrebbero mollato, abbiamo sofferto fino alla fine.da dove’, potevamo gestirla un po’ meglio fino alla fine. I campionidecisivi in questo sport. Nel primo tempo c’è stato equilibrio, loro se la giocano alla pari con tutti.forti, costruiti bene e hanno una fisicità importante. Noi abbiamo fatto anche delle cose buone, la cosa più bella è stata fare gol al 40?. Il pareggio immediato avrebbe ammazzato chiunque, ma siamo ripartiti bene. Tutti i gol posessere evitati, ma sai che noi se tutte lefinissero 0-0. Forse sul loro secondo gol, con un po’ di attenzione in più, potevamo evitare di far passare ...

(Adnkronos) – La Roma batte il Torino per 3-2 oggi nel match in calendario per la 26esima giornata della Serie A 2023-2024. La tripletta di Dybala regala il ... (periodicodaily)

L'argentino dà spettacolo, la Roma continua a inseguire il quarto posto La Roma batte il Torino per 3-2 oggi nel match in calendario per la 26esima giornata ... (sbircialanotizia)

Pubblicato il 26 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – La Roma batte il Torino per 3-2 oggi nel match in calendario per la 26esima giornata della Serie A 2023-2024. ... (dayitalianews)

Roma; Dybala 'non conosco il futuro, mi godo il momento': (ANSA) - Roma, 26 FEB - 'Io quando sono arrivato a Roma ho detto che mi sembrava di aver vissuto un'altra vita qui. Quello che succederà in ...sport.tiscali

Calcio: Serie A. De Rossi "Queste partite sono da 'uccidere'": Forse sul loro secondo gol, con un po' di attenzione in più, potevamo evitare di far passare il cross". Così il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, ai microfoni di Dazn ha commentato la vittoria per ...sport.tiscali

Roma-Torino 3-2, le pagelle: Dybala tripletta da urlo, Huijsen sfortunato: La Roma vince per tre a due contro il Torino nella ventiseiesima ... A suo agio nella difesa a 3 guida alla grande la difesa Romanista. Ottima notizia per De Rossi e per i tifosi Romanisti. (dal 78’ ...romatoday