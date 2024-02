Roma De Rossi | «Difesa a 3? Funzionale in base all’avversario»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Le parole di Daniele De, tecnico della, prima del calcio d’inizio della partita dei giallocontro il Torino Daniele Deha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di-Torino. Di seguito le sue parole. «Scelta modulo? É sempre fatta in funzione dell’avversario, in funzione degli uomini a disposizione, fermo restando che possiamo fare comunque una partita alla grande. Anche loro hanno giocato giovedì: zero alibi. Quelli che giocano mi hanno detto che stanno in forma. Lukaku? Ha giocato sempre, anche prima che arrivassi io, ci sta che prenda un turno di riposo. Ha giocato 120? giovedì e nelle rotazioni ci può stare. Ogni tanto faccio questi piccoli cambi. C’è Azmoun che è un grande giocatore: sono tranquillo. Smalling? Fisicamente e mentalmente sta bene, ...