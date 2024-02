Roma | De Rossi col turn over dopo il Feyenoord | Azmoun cerca posto contro il Torino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Esameper Daniele Denel giorno di, posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Il primo, in realtà, l’aveva già superato a Frosinone,aver corretto all’intervallo quella che per sua stessa ammissione era stata una formazione non azzeccata in pieno. Adesso,la gioia per la vittoria ai rigori sulin Europa League, DDR parla chiaro alla vigilia: “Se falliremo l’approccio alla partita non sarà colpa dell’impegno europeo ma, evidentemente, avrò sbagliato qualcosa io”, le sue parole in conferenza stampa. I 120? giocatigli olandesi, in termini di energie fisiche e mentali spese, si fanno sentire e Deè pronto a fare rotazioni. Una su tutte: Romelu Lukaku, ...