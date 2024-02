Roma | chiusa via Nomentana | traffico in tilt | bus deviati e disagi per gli automobilisti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Chiuso piccolo tratto della via: Polizia Locale chiude area al confine tra Ponte Mammolo e Monte Sacro. Polizia diCapitale – Ilcorrieredellacitta.comper verifiche di sicurezza la via. La chiusura della strada sarebbe arrivata nella giornata di ieri, quando un grosso avvallamento si sarebbe manifestato in una delle principali arterie urbanistiche della Capitale d’Italia. Per poter controllare lo stato del danno, la Polizia Locale è stata costretta a chiudere un ampio tratto della strada.la via: perchè Gli agenti della Polizia Locale hanno deciso di chiudere al, da ieri sera, il tratto compreso tra via Giovanni Zanardini e via Ettore ...