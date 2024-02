Roma | a centinaia sotto il Viminale “Contro le manganellate”

(Di lunedì 26 febbraio 2024), 26 febbraio 2024 – “le vostre, Piantedosi dimettiti”: questa la scritta che campeggiava sullo striscione esposto dai manifestanti in piazza Beniamino Gigli, davanti al Teatro dell’Opera die a pochedi metri dal. Alla manifestazione statica, organizzata dopo gli scontri di Pisa e Firenze, circa 800 persone, tra bandiere della Pace, della Palestina e del Partito Comunista. Dalla piazza il grido “siamo tutti antifascisti”. Momenti di tensione quando un gruppo di studenti, che voleva muoversi in corteo, ha interrotto le trattative con la Digos e correndo ha raggiunto ilpresidiato dai blindati, al grido di “Dimissioni, dimissioni” e ‘Vergogna vergogna”. La situazione è tornata alla calma quando gli studenti sono ...

