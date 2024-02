Robot chirurgico In un anno 350 interventi | sono aumentati del 12%

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Quella di venire operati da bisturi impugnati da una macchina non è un’eventualità troppo remota al Morgagni-Pierantoni, dove nel 2023stati ben 357 glieffettuati grazie al‘Da Vinci XI’, la quarta generazione di chirurgiaica mininvasiva-assistita acquisita dalla struttura forlivese nel 2022. Di questidel 12% rispetto al 2022), 140stati effettuati all’ospedale di Forlì dall’Urologia (104prostatectomie), 135 dalla Chirurgia generale (di cui 67 per neoplasie del tratto gastro-enterico e epato-pancreatico), 45 dalla Otorinolaringoiatria (di cui 16 per neoplasie e 16 per apnee ostruttive del sonno), 19 dalla Chirurgia Toracica ...