Roberto Vecchioni | in lacrime per i manganelli agli studenti | “Noi non siamo così”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Preoccupazioni per le azioni della polizia nelle manifestazioni di Pisa e Firenze In una recente trasmissione su La7,ha espresso profondo turbamento e incredulità per le immagini emerse dalle proteste di Pisa e Firenze. Ha commentato con voce rotta, condannando le cariche della polizia sui manifestanti, sottolineando: “Non sono cose che possono accadere, non devono accadere”. “Queste non sono cose da vedere. Voglio dire, devi vedere, ma non sono cose che possono succedere. Non devono accadere, non”. Con la voce rotta dal grido,– nel corso della trasmissione Insomma su La7 – E ha trattenuto a malapena le. “Ho pensato che la prima volta che ho visto questi video non potevo crederci. Mi sembra davvero ...

Ospite a In Altre Parole Roberto Vecchioni , 80 anni , ha parlato del figlio Arrigo , scomparso per cause non specificate nel 2023, a soli 36 anni . Arrigo ... (news.robadadonne)

La forza dirompente e gentile di Alfa conquista il Forum: Milano, 26 feb. (askanews) - E' il volto nuovo e gentile della musica, a Sanremo ha conquistato tutti con la sua Vai!, ma i suoi fan lo amano da prima e hanno riempito il Forum di Assago.libero

Video di Roberto Vecchioni in lacrime per gli studenti di Pisa manganellati: il cantante piange in diretta tv: Roberto Vecchioni, ospite a In altre parole, è in lacrime alla vista del video degli scontri tra forze dell'ordine e studenti: "Non devono succedere" ...notizie.virgilio

In Altre Parole, Vecchioni: “A scuola ero un ‘secchione tremendo’ sempre pronto a studiare per sapere”: Nella trasmissione “In Altre Parole” di Massimo Gramellini, su La 7, Roberto Vecchioni si è svelato in una veste inedita, raccontando aneddoti della sua vita privata e scolastica. Contrariamente ...orizzontescuola