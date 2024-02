Roberto Vannacci indagato per istigazione all’odio razziale sul suo libro | che sanzione rischia

(Di lunedì 26 febbraio 2024) A distanza di qualche giorno dall’inchiesta per peculato e truffa, perarrivano altri guai giudiziari. Il generale, noto per il suo“Il mondo al contrario”, èa Roma perproprio a causa dei contenuti della sua pubblicazione, che aveva fatto clamore per il tono omofobo e discriminatorio in alcuni suoi passaggi. La notizia è stata commentata immediatamente dalla Lega, con la quale il generale potrebbe correre per le elezioni europee, e dal segretario del Carroccio, Matteo Salvini: “Lo stimo ancora di più” è stata la difesa d’ufficio del vicepremier.perLe accuse di ...

