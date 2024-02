Roberto Vannacci indagato per il libro Il mondo al contrario «Istigazione all' odio razziale» Lega | «Indagini come medaglia»

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Non solo le presunte «spese pazze» quando era addetto militare italiano a Mosca: per il generalesembrano profilarsi nuove grane giudiziariete alche lo ha...

Il generale dell'Esercito, Roberto Vannacci , è indagato a Roma in relazione ad alcune affermazioni che compaiono nel suo libro «Il mondo al contrario». Nei ... (ilmessaggero)

Roberto Vannacci è indagato dalla procura di Roma per istigazione all’odio razziale sulla base di alcune frasi presenti nel suo libro Il mondo al contrario. ... (open.online)

Il generale Vannacci indagato per istigazione all’odio: Roberto Vannacci indagato per istigazione all'odio razziale per alcuni stralci del suo libro "Il mondo al contrario". Il procedimento è stato avviato dopo alcune denunce presentate nelle scorse ...unionesarda

Vannacci indagato a Roma per il suo libro, contestato il reato di istigazione all’odio razziale: Il generale dell’Esercito, Roberto Vannacci, è indagato a Roma in relazione ad alcune affermazioni che compaiono nel suo libro “Il mondo al contrario”. Nei suoi confronti viene contestato il reato di ...tpi

Vannacci, la Lega si schiera subito dalla parte dell’ufficiale sotto inchiesta per il suo libro: Avanti generale, avanti insieme, avanti Italia!”. Lo afferma in una nota la Lega commentando la notizia dell’indagine aperta della procura di Roma a carico del generale Roberto Vannacci per i ...lanotiziagiornale