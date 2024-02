Rivelazioni scioccanti a Beautiful | Hope sconvolta | Liam l' ha abbandonata dal 4 al 9 marzo

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Non perderti le emozioni e i colpi di scena delle prossime puntate di! Se sei un fan della soap opera più amata,, preparati a vivere emozioni forti e a rimanere senza fiato.promette scintille e sorprese nelle sue prossime puntate. Non sarà una reazione positiva quando vedrà Sheila in un sexy costume da infermiera, mentre la criminale sembrerà sempre più sicura che Finn la perdonerà. Nel frattempo, Lauren farà un salto alla Forrester Creations per acquistare alcuni pezzi della nuova lineafor the Future e brinderà alla morte di Sheila insieme a Eric. Steffy impressionata da Katie, modifiche in arrivo e saluti da vip Steffy sarà colpita dalle abilità di Katie nel campo delle relazioni pubbliche, mentre Thomas e Zende porteranno avanti modifiche ai modelli. Justin, dall'altro lato, ...