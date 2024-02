Risultati elezioni regionali Sardegna | Todde supera Truzzu | spoglio a rilento | il campo largo vince nelle città Conte e Schlein volano sull’isola

(Di lunedì 26 febbraio 2024) È il giorno in cui ladovrebbe conoscere il nome del nuovo presidente della Regione. Ma dopo 12 ore dii dati pubblicati sul sito della Regione autonoma restituiscono una situazione ancora molto incerta. Quando sono state scrutinate 1.228 sezioni su 1.844, l’ex sottosegretaria allo Sviluppo economico Alessandra(M5s), candidata dei pentastellati insieme al Pd e all’Alleanza Verdi e Sinistra, sorpassa con il 45,5% lo sfidante appoggiato dal centrodestra, il sindaco di Cagliari Paolo(FdI), fermo al 45,1%. Molto distante da entrambi, all’8,5%, l’ex governatore dem Renato Soru, appoggiato da una coalizione che comprende +Europa e Azione. I numeri indomma per ora punisconoscelto direttamente dalla premier Giorgia Meloni (di cui è un fedelissimo) per correre al posto ...

