Risultati elezioni regionali Sardegna | spoglio a rilento | testa a testa tra Todde e Truzzu Ma mancano i dati delle maggiori città | La diretta

(Di lunedì 26 febbraio 2024) È il giorno in cui ladovrebbe conoscere il nome del nuovo presidente della Regione. Ma dopo oltre 11 ore di, quando sono state scrutinate più di mille1.844 sezioni, ipubblicati sul sito della Regione autonoma restituiscono una situazione ancora molto incerta. Al momento il candidato del centrodestra, il sindaco di Cagliari Paolo(Fratelli d’Italia) è dato in leggerissimo vantaggio col 45,6%, mentre la sfidante, l’ex sottosegretaria Alessandra, candidata di M5s e Pd, insegue col 45%. L’ex governatore dem Renato Soru, appoggiato da una coalizione che comprende +Europa e Azione, si ferma molto lontano, con l’8,4%. I numeri, insomma, danno ancora avanti, sceltomente dalla premier Giorgia Meloni (di ...

I risultati delle Elezioni in Sardegna , in diretta : Paolo Truzzu (centrodestra), Alessandra Todde (centrosinistra), l'ex governatore Renato Soru e Lucia ...

Sardegna, oltre il 40 % delle schede scrutinate: Truzzu avanti di due punti: Dopo oltre 10 ore e mezzo dall'inizio dello scrutinio il dato ufficiale sulle elezioni regionali in Sardegna non arriva ... Intanto, però, iniziano a delinearsi i Risultati – sempre parziali – per le ...

elezioni regionali in Sardegna, Truzzu in vantaggio. Lo staff di Todde: 'La Regione non carica i dati delle grandi città': Ma il caricamento dei Risultati va a rilento e ... Nelle 59 sezioni in cui le operazioni di spoglio per le elezioni regionali in Sardegna si sono già chiuse e il 38,09% di schede scrutinate sulle 140 ...

