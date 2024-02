Risultati elezioni regionali Sardegna – Affluenza finale al 52 | 4% Spoglio in corso | regole e tempi

(Di lunedì 26 febbraio 2024) È il giorno in cui laconosce il nome del nuovo presidente della Regione. Dalle ore 7 di questa mattina sono cominciate le operazioni di scrutinio dello schede elettorali: i componenti delle 1844 sezioni avranno 12 ore di tempo, fino alle 19, per completare tutte le attività con i. Domenica sera è arrivato il primo verdetto, quello sull’, che consegna un risultato leggermente in calo: alle 22 ha votato il 52,4% degli aventi diritto contro il 53,09% del 2019. A trainare gli elettori soprattutto Nuoro e provincia con un record del 56%. Un dato che fa sperare Alessandra Todde: Nuoro è la città di nascita della candidata di M5s e Pd. I quattro sfidanti – Il nome del governatore si dovrebbe conoscere, almeno come proiezione, già da metà pomeriggio, ma la cautela è d’obbligo. Quest’anno a differenza di 5 anni fa ...

I risultati delle Elezioni in Sardegna , in diretta : Paolo Truzzu (centrodestra), Alessandra Todde (centrosinistra), l’ex governatore Renato Soru e Lucia ... (corriere)

I Risultati delle elezioni comunali: L'avvocato Antonio Giacomelli, 55 anni, è il nuovo sindaco di Lona Lases, in Trentino, che, dopo tre anni di commissariamento e altrettanti tentativi elettorali andati in fumo per mancanza di ...trentotoday

Sardegna, al via lo spoglio delle schede per le regionali: Ora comincia l'attesa dei Risultati di domani. Il nome del governatore si dovrebbe ... "Ci saremo anche dopo l'esito di queste elezioni e staremo col fiato sul collo su chiunque andrà al governo della ...ansa

elezioni in Sardegna, al via lo spoglio delle schede per le regionali: I componenti delle 1844 sezioni avranno 12 ore di tempo, sino alle 19, per completare tutte le attività con i Risultati. Se ci saranno sezioni che non avranno concluso il loro lavoro, i plichi con ...corrieredellacalabria