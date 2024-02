Risultati elezioni regionali Sardegna | affluenza finale al 52 | 4% Spoglio in corso | regole e tempi | Diretta

(Di lunedì 26 febbraio 2024) È il giorno in cui laconosce il nome del nuovo presidente della Regione. Dalle ore 7 di questa mattina sono cominciate le operazioni di scrutinio dello schede elettorali: i componenti delle 1844 sezioni avranno 12 ore di tempo, fino alle 19, per completare tutte le attività con i. Domenica sera è arrivato il primo verdetto, quello sull’, che consegna un risultato leggermente in calo: alle 22 ha votato il 52,4% degli aventi diritto contro il 53,09% del 2019. A trainare gli elettori soprattutto Nuoro e provincia con un record del 56%. Un dato che fa sperare Alessandra Todde: Nuoro è la città di nascita della candidata di M5s e Pd. I quattro sfidanti – Il nome del governatore si dovrebbe conoscere, almeno come proiezione, già da metà pomeriggio, ma la cautela è d’obbligo. Quest’anno a differenza di 5 anni fa ...

