Rissa sugli spalti | la scelta dei mister | Rinunciamo al match

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024)tra alcuni giocatori prima del: le due società per evitare altri guai hanno così deciso di comune accordo di non giocare la partita che si sarebbe dovuta disputare di lì a poco. E pazienza se entrambe perderanno a tavolino, la sicurezza dei ragazzi prima di tutto. Emergono nuovi dettagli su quanto accaduto sabato pomeriggio. Decisione drastica sul campo sportivo di San Felice dove in quel momento era in corso ilprecedente, una partita di calcio cominciata alle 16. A un certo punto, intorno alle 16.30, nel corso dell’incontro, è scoppiata unain tribuna tra alcuni giocatori del San Felice e uno della Modenese calcio accompagnato dalla ragazza: subito dopo, alle 18.30, le due squadre avrebbero dovuto affrontarsi nella giornata valevole per il ...