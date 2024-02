Rissa in piazza Libertà. Ma c'è solo un ubriaco

(Di lunedì 26 febbraio 2024) SARONNO (Varese) Serata movimentata quella di sabato nel centro di Saronno, dove le forze dell’ordine intorno alle 23 sono intervenute allertate da alcuni cittadini che segnalavano la presenza di un uomo particolarmente esagitato, il cui comportamento era motivo di preoccupazione. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale, i carabinieri e gli operatori del soccorso con l’ambulanza. Secondo le testimonianze raccolte, sembra che poco prima fosse scoppiata una, ma all’arrivo delle pattuglie inc’eraun uomo, un quarantenne straniero, già noto, in evidente stato di alterazione, che stava urlando contro un’altra persona che si è allontanata. Nessuna traccia quindi degli altri soggetti che sarebbero stati coinvolti nellae che nel frattempo si erano dileguati. ...

