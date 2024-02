Riscaldiamo l’inverno 2 0 | un progetto a sostegno delle famiglie vulnerabili dal punto di vista energetico

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Bergamo. È stato siglato pochi giorni fa l’accordo di collaborazione tra Fondazione Banco dell’energia, Comune di Bergamo e Acli Bergamo APS finalizzato all’individuazione e al supporto didaldinella nostra città e in provincia. “Dal 2016, abbiamo percorso una lunga strada, distinguendoci come uno dei pionieri nel fronteggiare la povertà energetica. Grazie alla sinergia con l’amministrazione comunale e le Acli Bergamo, siamo ora in grado di fornire supporto finanziario a oltre 200– commenta Silvia Pedrotti, responsabile della Fondazione Banco dell’energia -. Il nostro impegno si manifesta attraverso ilnei pagamentibollette, l’educazione energetica e il ...