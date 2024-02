Rinnovi Lazio | in agenda incontro con Felipe Anderson Per Zaccagni e Romagnoli…

(Di lunedì 26 febbraio 2024)e il capitolo: dopo Provedel Lotito e Fabiani pensano a tenersi strettie Romagnoli Lotito vuole chiudere presto il capitolo. Dopo aver ufficializzato l’adeguamento per Ivan Provedel, è pronto a passare al contrattacco per i suoi due esterni titolari. Fabiani è pronto ad offrire aun contratto quinquennale superiore ai 3 milioni di euro e punta a trovare un accordo anche per. E’ previsto unnei prossimi giorni. L’altro rinnovo inè quello di Romagnoli. Lo scrive Tuttosport.

La stagione dei contratti pubblici sta per ripartire. Il primo tavolo ad essere convocato per il rinnovo degli accordi del periodo 2022-2024 sarà quello della ... (ilmessaggero)

Intervista in radio per Claudio Lotito . Oggi il presidente della Lazio ha parlato in diretta su Radio Radio iniziando il suo intervento con... (calciomercato)

Lazio, Italiano - Sarri è un duello senza fine: ma finora il toscano ha avuto la meglio: Una Lazio altalenante più del solito è quella che si sta vedendo in questa stagione. Chiaramente giocare su tre fronti divora le energie, che vanno dosate in modo ideale per affrontare corsa al quarto ...lalaziosiamonoi

MERCATO - Lazio, obiettivo rinnovo per Zaccagni: La Lazio non vuole lasciarsi sfuggire Mattia Zaccagni. Presto il ds Fabiani incontrerà l'agente Giuffredi col quale i rapporti non sono dei migliori: si proverà a buttare acqua sul fuoco, nel ...napolimagazine

Gazzetta - Federico Chiesa, l'agente Ramadani allo Stadium: cosa filtra sulle trattative per il rinnovo con la Juve: Non è escluso che la presenza a Torino del procuratore diventi utile non solo per confortare Chiesa, ma anche per portare avanti con la dirigenza bianconera i discorsi per il rinnovo di contratto ...ilbianconero