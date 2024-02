Rilattazione | come riprendere l’allattamento al seno interrotto | se lo si desidera

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Le indicazioni sulalprevedono un allattamento in maniera esclusiva fino al compimento del sesto mese di vita per poi proseguire fino a due anni o fino a quando lo si. Ma cosa succede quando si ha necessità di interrompere? È poi possibile? Entro quanto? Parliamo della cosiddetta, scoprendo quando è possibile efavorirla. Cosa si intende per? Il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) definisce lail processo mediante il quale un genitore ristabiliscedopo averloper un certo periodo. L’attenzione verso questo processo è legata soprattutto alle ...