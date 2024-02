(Di lunedì 26 febbraio 2024) (Adnkronos) – I duepresentati in Commissione Affari costituzionali dal presidente emerito del Senato, senatore Marcello(Fdi), ricevono il 'placet' dell'ex ministro per lecostituzionali (Governo Letta), Gaetano Quagliarello (Fi), tra i promotori, con Fondazione Magna Carta (che presiede) insieme a Libertà Eguale e ioCambio, di un dialogo costruttivo sulla riforma costituzionale

Riforme, Quagliariello: "Bene emendamenti Pera a premierato, vanno verso modello inglese": di un dialogo costruttivo sulla riforma costituzionale volta ad introdurre il premierato evitando il referendum confermativo. "Mi paiono entrambi opportuni in quanto rafforzano i cosiddetti ...adnkronos

Riforme: domani maratona oratoria costituzionalisti e parlamentari: Gaetano Quagliariello, Umberto Ranieri, Mario Segni, Serena Sileoni, Giorgio Tonini, Salvatore Vassallo, Alessandro Sterpa, Diletta Tega. Alla moratoria oratoria parteciperanno anche il Presidente ...lanuovasardegna

Riforme: martedì 'maratona oratoria' su premierato 'non facciamolo 'strano'': Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Martedì 27 febbraio, dalle ore 10 alle 13,30 si terrà a Roma, al Teatro Sala Umberto in via della Mercede, 50 la “Maratona oratoria, Premierato: non facciamolo ‘strano’, la ...lanuovasardegna