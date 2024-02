Riforme in Serie A | il presidente Casini | “insoddisfatti del piano Figc”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Condizione sempre più incerta nel calcio italiano suldelle. Lorenzo, ildella LegaA, si è presentato in conferenza stampa per analizzare la situazione. “L’assemblea dei club ha esaminato il documentoe non è rimasta soddisfatta dalle priorità segnalate. Viene posticipato l’intervento sulla governance del sistema federale e soprattutto sul riequilibrio di pesi e rappresentanze a favore dellaA”. Sono le dichiarazioni dopo l’assemblea odierna. “La sostenibilità economico-finanziaria è una priorità, ma ci aspettiamo che si affrontino prima le questioni di equilibrio dei pesi federali e di rappresentanza. Faremo presenti che, rispetto alle fasi indicate dalla, non condividiamo quell’ordine in cui il ...