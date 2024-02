Riforme | Balboni Fdi | “Il cardine è l’elezione diretta | i poteri del premier vanno definiti contestualmente”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pubblicato il 26 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – La Maratona oratoria bipartisan "ato, non facciamolo strano" promossa dalla Fondazione Magna Carta e dalle associazioni LibertàEguale e IoCambio, che ambisce a trovare la modalità attraverso cui correggere quello che ritiene essere il principale limite del testo di governo sulato, cioè l'elezionedelanziché la definizione dei suoi, ed anche dell'approccio speculare delle opposizioni, ospiterà tra gli altri domani presso la Sala Umberto di Roma l'intervento del meloniano di ferro Alberto, presidente della Commissione Affari costituzionali in Senato dove il ddl costituzionale è incardinato e probabilmente della ministra delle, Maria Elisabetta Alberti Casellati. ...

Premierato: circa 500 gli emendamenti inammissibili: Sono circa 500 gli emendamenti al premierato dichiarati inammissibili in Commissione Affari costituzionali del Senato dal presidente Alberto Balboni. Questi ha svolto lo "speech" sulle inammissibilità ...ansa