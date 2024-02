Non si spengono le polemiche sulle parole del capogruppo dem in Senato, Francesco Boccia, nella sua ‘ricostruzione’ dell’intervento di Alberto Balboni in ... (secoloditalia)

Riforme, Balboni (Fdi): "Il cardine è l'elezione diretta, i poteri del premier vanno definiti contestualmente": risponde. Il gruppo, che ambisce ad approdare ad un testo di riforma della Carta che ottenga il voto di una maggioranza dei due terzi in entrambe le Camere, contesta anche la mancata previsione del ...adnkronos

Riforme: martedì 'maratona oratoria' su premierato 'non facciamolo 'strano'': Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Martedì 27 febbraio, dalle ore 10 alle 13,30 si terrà a Roma, al Teatro Sala Umberto in via della Mercede, 50 la “Maratona oratoria, Premierato: non facciamolo ‘strano’, la ...lanuovasardegna

Il dibattito sul terzo mandato divide il centrodestra: Questa questione non è marginale e, come in altri casi, ciò che conta sono le distanze. Nel centrodestra, quando si parla di Riforme, le divergenze riaffiorano puntualmente. La visione di Toti e Zaia ...informazione