Ricerca | ecco il “pacemaker del dolore” | un neurostimolatore che interrompe i segnali

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un dispositivo contro ilcronico – una condizione invalidante che in Italia colpisce 1 persona su 4 –rà ididal midollo spinale al cervello. Si tratta di Inceptiv Closed-Loop, una specie di “del”, sviluppato da Medtronic, che impiantato dall’Unità di Terapia Antalgica del Policlinico di Tor Vergata su pazienti selezionati con un intervento in anestesia locale, ha dimostrato la sua efficacia. Utilizzando un algoritmo a “circuito chiuso” per misurare l’attivazione dei neuroni nel midollo spinale, controlla idel50 volte al secondo, offrendo una terapia modulata sui movimenti del paziente in modo automatico e personalizzato. “La neurostimolazione midollare è una tecnica riservata ai ...

Xiaomi fa sul serio con le auto, a Barcellona mostra la super elettrica SU7 Max: laboratorio di Ricerca congiunto per l'evoluzione della mobile photography 16 FEB Canon EOS 6D Mark II: fine della produzione in Giappone per questa DSLR 14 FEB Canon: ecco il brevetto del sensore ...auto.hwupgrade

Da Zenz: ecco com'è l'alta cucina della val Gardena all'Hotel Stella: Questa scelta mira a differenziarsi e a soddisfare una clientela che Ricerca esperienze culinarie uniche e una proposta decisamente fine dining. Una scelta che inserisce in quella di altri alberghi ...italiaatavola

Samsung svela ufficialmente Galaxy Ring: ecco come sarà l'anello del futuro: laboratorio di Ricerca congiunto per l'evoluzione della mobile photography 16 FEB Canon EOS 6D Mark II: fine della produzione in Giappone per questa DSLR 14 FEB Canon: ecco il brevetto del sensore ...hwupgrade