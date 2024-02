Renault Scenic E-Tech Electric è Car of The Year 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Milano, 26 feb. (askanews) – LaE-si aggiudica il premio Car of The. Il crossover elettrico costruito sulla piattaforma AmpR medium (ex Cmf-Ev dell’Alleanza con Nissan e Mitsubishi) ha preceduto Bmw i5, Byd Seal (prima vettura cinese a partecipare al concorso), Peugeot 3008, Volvo Ex30, Toyota Chr e Kia Ev9. Laè stata votata da 58 giornalisti di 22 Paesi specializzati nel settore auto e ha raccolto 329 punti. E’ il settimo modelloa ricevere il premio di The Car of the, dopo16 (1966),9 (1982), Clio (1991),(1997), Megane (2003) e Clio (2006). Con un’autonomia fino a 625 km ...