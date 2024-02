Renault Scenic E-Tech è Auto dell’Anno 2024 L’incoronazione al Salone di Ginevra

(Di lunedì 26 febbraio 2024) In una cerimonia che si è svolta alInternazionale dell’mobile di, la nuovaE-è stata proclamata. La vettura francese si è classificata al primo posto grazie ai 329 voti ottenuti. Da segnalare chevince il trofeo Car of the Year, che festeggia la sua 61ª edizione, per la settima volta. Seconda classificata la BMW Serie 5, con un totale di 308 voti, seguita dalla nuova Peugeot 3008 con 197. Gli altri finalisti del premio sono stati Kia EV9 (190 punti), Volvo EX30 (168), BYD Seal (131) e Toyota C-HR (127). In questa edizione, quattro dei sette modelli finalisti erano completamente elettrici, compreso il vincitore, mentre gli altri tre avevano versioni ...

Scenic cambia le carte in tavola. Dopo ventisei anni e 5,3 milioni di esemplari una delle icone di Renault da multispazio diventa crossover e soprattutto da ... (motori.quotidiano)

ROMA - Le prime consegne sono previste in primavera, ma intanto il nuovo Scenic E - Tech Electric è disponibile per essere ordinato. Quattro i livelli di ... (motori.tiscali)

Milano, 26 feb. (askanews) – La Renault Scenic E-Tech Electric si aggiudica il premio Car of The Year 2024 . Il crossover elettrico costruito sulla ... (ildenaro)

Car of the year: GINEVRA – La Renault Scenic E-Tech Electric è stata eletta “Auto dell’anno 2024”. Il risultato è stato annunciato durante una cerimonia al Salone dell’Auto di Ginevra, in Svizzera, Dopo una prima ...repubblica

Auto dell’Anno 2024: vince la Renault Scénic: Con un’autonomia che arriva a 625 km nel ciclo WLTP, Renault Scenic E-Tech Electric offre ancora più comfort, abitabilità e piacere di guida – oltre a una dotazione tecnologica di ultima generazione e ...virgilio

Scenic E-Tech Electric: L’Auto dell’Anno 2024!: Scenic E-Tech Electric è l’Auto dell’Anno 2024! Questo prestigioso titolo è stato assegnato dalla giuria europea The Car of The Year. Scenic E-Tech Electri ...newsf1