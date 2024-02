Renault | de Meo | a Ginevra riconosciuto lavoro fatto per rilancio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

Milano, 26 feb. (askanews) – "Un fantastico riconoscimento delin questi tre anni per rilanciare. Il gruppo non è più quello che vi ricordate, l'abbiamo trasformato in una realtà vincente. E siamo solo all'inizio". Così su Fb il Ceo diLuca de Meo aper il Salone dell'Auto, commenta il premio Car of The Year 2024 ottenuto dallaScenic E-Tech elettrica "l'auto che accompagnerà gli europei nella transizione"., che presenta anche le nuove Dacia Spring e Duster, è l'unico big europeo presente al Salone che conta anche la defezione dei gruppi coreani e giapponesi. La notizia del riconoscimento alla Scenic è arrivata a ridosso della presentazione dell'attesa R5 elettrica, in vendita a circa 25mila euro.