Renault 5 E-Tech electric ufficiale | nel 2025 da 25000 euro

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di lunedì 26 febbraio 2024)5 E-, l’azienda francese ha finalmente lanciato la versione elettrica dell’iconico modello che arriverà sul mercato dala partire da 25.000. Il “C’era una volta” è diventato il “ci sarà”, in particolare a partire dal prossimo anno, la nuova era della5 che diventa elettrica e pronta a coprire i prossimi anni del mercato come la sua progenitrice arrivata sul mercato nel 1972. Da quella prima versione ne sono state poi prodotte diverse altre versioni, la R5 Turbo forse la più nota e la versione più costosa R5 Alpine Turbo con motore 1400 di cilindrata e 110 CV dal costo di 55.000 franchi nel 1982. In Francia noleggio auto elettriche da 40€ al mese nel 20245 E-...