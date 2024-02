Renault 5 E-TECH Electric | l' anteprima dell' elettrica da meno di 25 000 euro 

ROMA - Le prime consegne sono previste in primavera, ma intanto il nuovo Scenic E - Tech Electric è disponibile per essere ordinato. Quattro i livelli di ... (motori.tiscali)

ROMA (ITALPRESS) – Renault presenta il nuovo Master E-Tech Electric progettato per “andare più lontano, ricaricarsi di più e spendere meno”. Il nuovo Master ... (ildenaro)

À bord de la Renault 5 électrique : les 5 raisons d’un succès annoncé: Elle est enfin là, trois ans après la présentation du prototype, qui annonçait déjà sa ligne quasiment définitive à l’occasion du nouveau plan de reconquête du constructeur au losange « Renaulution ».autonews.fr

Car of the year: GINEVRA – La Renault Scenic E-TECH Electric è stata eletta “Auto dell’anno 2024”. Il risultato è stato annunciato durante una cerimonia al Salone dell’Auto di Ginevra, in Svizzera, Dopo una prima ...repubblica

Renault présente sa nouvelle R5 électrique au Salon de Genève: Renault va présenter, lundi 26 février, une nouvelle version de sa mythique R5, totalement électrique. Construite à Douai, la R5 E-TECH doit remplacer la Zoé. La Renault 5, iconique modèle des années ...lamontagne.fr