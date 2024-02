Regionali Sardegna | si sono recati alle urne 758 252 votanti su 1 447 753 elettori

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tutto pronto inper lo spoglio elettorale. Al via7 di lunedì, dovrebbe terminare attorno19. Le elezionihanno fatto registrare un’affluenza in lieve calo rispettoprecedenti consultazioni. La percentuale deiè del 52,4% contro il 53,09% del 2019. Nella sola città di Cagliari ha votato il 55,32%. In termini assoluti si758.252su 1.447.753. Per la carica di presidente della Regione ciquattro candidati: Lucia Chessa con la lista autonomista Sardigna R-esiste, Renato Soru con la Coalizione sarda formata da 5 liste, Alessandra Todde per il campo largo Pd-M5s ...

