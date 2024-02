Regionali Sardegna | Mentana | Lo scenario più probabile | cosa dicono i dati

Andrà avanti anche dopo le 19 il faticosissimo spoglio elettorale in Sardegna , dove il 25 gennaio si sono svolte le Elezioni regionali per la scelta del ... (velvetmag)

I risultati delle Elezioni in Sardegna , in diretta : Paolo Truzzu (centrodestra), Alessandra Todde (centrosinistra), l’ex governatore Renato Soru e Lucia ... (corriere)

In Sardegna è iniziato alle 7 lo scrutinio dei voti per proclamare il nuovo presidente della Regione, chiamato a succedere a Christian Solinas, non ... (lanotiziagiornale)