Regionali Sardegna | la casa di una pensionata diventa seggio per le elezioni | “Le scuole erano inagibili”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La notizia arriva dalla, dove si sono appena chiusi i seggi delle. A Biancareddu, frazione a 40 km da Sassari con meno di 100 abitanti, i cittadini hanno potuto votare solo grazie alla generosità di Maria Ghisu, unache ha messo a disposizione la sua, facendola di fattore unelettorale. “Per fortuna ci è venuta incontro signora Maria, mettendo a disposizione un suo appartamento”, fa sapere una residente di Biancareddu. “Ho votato nel mio appartamento che si è trasformato in. Racconta invece a Fanpage.it Maria Ghisu – Ho voluto mettere a disposizione la mia, per queste due giornate, per fare un favore ai miei compaesani. A Biancareddu abbiamo un’associazione ...

In Sardegna al via alle 7 lo scrutinio dei voti per proclamare oggi il nuovo presidente della Regione, chiamato a succedere a Christian Solinas, non ... (lanotiziagiornale)

In Sardegna scrutinate 139 sezioni su 1844: Todde 45,9%, Truzzu 45,3%: Milano, 26 feb. (askanews) – Quando sono state scrutinate 139 sezioni su 1.844 per le elezioni Regionali in Sardegna la candidata del centosinistra Alessandra Todde è ancora leggermente in testa con ...askanews

Alessandra Todde, chi è la candidata del campo largo alle Regionali in Sardegna: l'ex viceministro, ingegnere che parla 4 lingue: Già viceministro per un anno mezzo tra il 2021 e il 2021. Alessandra Todde è la candidata governatrice della Sardegna per il campo largo. Prima della carriera politica una lunga esperienza lavorativa ...ilmessaggero

Acquista da 0.7€/sett: Viste le notizie che giungono un po’ dappertutto, per me a questo punto è chiaro che Alessandra Todde sarà il primo presidente donna della regione Sardegna". A dirlo è Enrico Collu, candidato con il ...lastampa