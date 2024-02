Regionali Sardegna | iniziato lo spoglio | aggiornamenti in diretta

AGI - In Sardegna è iniziato alle 7, nelle 1.884 sezioni dell'isola, lo scrutinio delle schede per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio ... (agi)

E' il giorno del verdetto per le elezioni regionali in Sardegna . Iniziato alle 7 nelle 1.884 sezioni lo scrutinio delle schede per l'elezione del presidente ... (liberoquotidiano)

Sardegna, al via lo spoglio delle schede per le Regionali: Seggi riaperti questa mattina alle 7 per le operazioni di scrutinio dello schede elettorali in Sardegna dove ieri si è votato per eleggere il governatore e rinnovare il consiglio regionale. I ...ansa

Regionali: MELONI, SALVINI E TAJANI PER RUSH FINALE.: Tutti e tre saranno in Abruzzo il 5 marzo, per chiudere insieme, come fatto in Sardegna, la campagna elettorale ... dell’anno accademico dell’Università del capoluogo regionale. Ma nel programma ...abruzzoweb

Elezioni Regionali Abruzzo 2024: quando e come si vota. I candidati (aggiornamento 26 FEBBRAIO): Elezioni Regionali Abruzzo 2024: altro importante appuntamento elettorale di quest’anno dopo le elezioni Regionali Sardegna e prima delle elezioni europee (senza dimenticare che si voterà anche in ...termometropolitico